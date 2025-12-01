CONCERT DE NOËL DE VOLUBILIS

Basilique Évron Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21 17:45:00

Date(s) :

2025-12-21

32ème Concert de Noël de l’Ensemble Vocal et Instrumental Volubilis

Pour son traditionnel concert de Noël, l’ensemble Vocal et Instrumental Volubilis interprétera des extraits de l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach.

Les solistes et les choristes seront soutenus par la sonorité éclatante des trompettes, flûtes, hautbois, basson associés aux cordes et à l’orgue.

Nous retrouverons les 4 solistes Amélie Raison (Soprano), Laia Cortes (Alto), François Baud (Ténor) et Pierre-Michel Dudan (Basse).

Billetterie à l’Office de Tourisme de Sainte Suzanne les Coëvrons du 27 novembre au 18 décembre (Clôture des ventes en physique le dimanche 14 décembre, et clôture des ventes en ligne le jeudi 18 décembre).

Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Laval et le Kiosque de Mayenne.

Billetterie sur place tenue par Volubilis à 15h30.

Réservation possible par téléphone 02 43 01 99 55 06 40 34 16 37

Tarif plein 20 €

Tarif groupe à partir de 10 personnes 15 €/personne

Tarif réduit à 5 € (étudiant et ados)

Moins de 12 ans gratuit .

Basilique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

32nd Christmas Concert of the Volubilis Vocal and Instrumental Ensemble

L’événement CONCERT DE NOËL DE VOLUBILIS Évron a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons