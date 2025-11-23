CONCERT DE NOËL DES AMIS DE L’ORGUE Béziers
CONCERT DE NOËL DES AMIS DE L’ORGUE
2025-12-14
Les Amis de l’Orgue vous convie à un concert de Noël.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Plan Monseigneur Blaquière Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
English :
The Friends of the Organ invite you to a Christmas concert.
German :
Les Amis de l’Orgue lädt Sie zu einem Weihnachtskonzert ein.
Italiano :
Gli Amici dell’Organo vi invitano al concerto di Natale.
Espanol :
Los Amigos del Órgano le invitan a un concierto de Navidad.
