Concert de Noël des Amis des Orgues à Figeac Figeac

Concert de Noël des Amis des Orgues à Figeac

Casino Shop, 28 place Carnot Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Cette année, les Amis des Orgues organiseront leur traditionnel concert de Noël..

Cette année, les Amis des Orgues organiseront leur traditionnel concert de Noël… dans la rue, au cours d’une animation autour de l’Orgue… de Barbarie ; l’occasion d’aller à la rencontre du public pour communiquer en dévoilant la saison musicale 2026 des concerts originaux donnés par des artistes de grand talent à découvrir.

Musicolo* et son orgue de Barbarie Pour cette opération de communication, les Amis des Orgues de Figeac ont invité un organiste- chanteur qui animera le marché de Figeac sur son orgue de Barbarie. .

Casino Shop, 28 place Carnot Figeac 46100 Lot Occitanie amisdesorguesdefigeac@gmail.com

English :

This year, the Friends of the Organs will be holding their traditional Christmas concert…

German :

In diesem Jahr werden die Orgelfreunde ihr traditionelles Weihnachtskonzert veranstalten.

Italiano :

Quest’anno gli Amici degli Organi organi organizzano il loro tradizionale concerto di Natale…

Espanol :

Este año, los Amigos de los Órganos organizan su tradicional concierto de Navidad…

