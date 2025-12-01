Concert de Noël des Chanteurs Montagnards de Lourdes ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Concert de Noël des Chanteurs Montagnards de Lourdes

ARGELES-GAZOST 17 rue de la Victoire Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Notre association à but non lucratif (loi 1901), a été créée en 1946, reprenant, après la cassure de la guerre, une tradition qui remonte à 1864, création du 1er orphéon de Lourdes. Elle rassemble une trentaine de personnes. C’est un chœur d’hommes à quatre voix , qui interprète des chants traditionnels pyrénéens, parmi lesquels aussi des chants empruntés à nos voisins, (Ariégeois, Béarnais, Basques, dans leurs langues d’origine), mais aussi des oeuvres classiques et de répertoire varié. Le groupe chante aussi des oeuvres religieuses en français, en latin ou en bigourdan

.

ARGELES-GAZOST 17 rue de la Victoire Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 02 05 01

English :

Our non-profit association (under the French law of 1901) was created in 1946, reviving a tradition dating back to 1864, when the 1st Lourdes orphéon was founded. Its members number around thirty. A four-voice men’s choir, it sings traditional Pyrenean songs, including those borrowed from our neighbors (Ariégeois, Béarnais, Basques, in their original languages), as well as classical works from a varied repertoire. The group also sings religious works in French, Latin and Bigourdan

German :

Unser gemeinnütziger Verein (Gesetz 1901) wurde 1946 gegründet und knüpft nach dem Krieg an eine Tradition an, die bis ins Jahr 1864 zurückreicht, als der erste Orpheon de Lourdes gegründet wurde. Er besteht aus etwa 30 Personen. Es handelt sich um einen vierstimmigen Männerchor, der traditionelle Lieder aus den Pyrenäen singt, darunter auch Lieder aus unseren Nachbarländern (Ariégeois, Béarnais, Basken, in ihren Originalsprachen), aber auch klassische Werke und Werke aus verschiedenen Repertoires. Die Gruppe singt auch religiöse Werke auf Französisch, Latein oder Bigourdan

Italiano :

La nostra associazione senza scopo di lucro (ai sensi della legge del 1901) è stata creata nel 1946, riprendendo una tradizione che risale al 1864, quando fu fondato il 1° orphéon di Lourdes. Conta una trentina di membri. Questo coro maschile a quattro voci esegue canti tradizionali pirenaici, comprese canzoni prese in prestito dai nostri vicini (ariégeois, béarnais, baschi, nelle loro lingue originali), nonché opere classiche e un repertorio vario. Il gruppo canta anche opere religiose in francese, latino e bigourdan

Espanol :

Nuestra asociación sin ánimo de lucro (según la ley de 1901) se creó en 1946, retomando una tradición que se remonta a 1864, cuando se fundó el 1er orfeón de Lourdes. Cuenta con una treintena de miembros. Este coro masculino a cuatro voces interpreta canciones tradicionales pirenaicas, incluidas canciones prestadas por nuestros vecinos (ariégeois, bearneses, vascos, en sus lenguas originales), así como obras clásicas y un repertorio variado. El grupo también canta obras religiosas en francés, latín y bigourdanés

L’événement Concert de Noël des Chanteurs Montagnards de Lourdes Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-04-09 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65