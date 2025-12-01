Concert de Noël des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes TARBES Tarbes
Concert de Noël des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes TARBES Tarbes samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes
TARBES Place St Jean Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 21:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Cheminement thématique des chants de Noël traditionnels aux chants de Noël de nos jours.
En tenue traditionnelle de guides des Pyrénées pour rappeler que ces hommes ont permis aux savants du siècle romantique, la découverte et la connaissance de la région, ou bien en costumes de chœur, les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes tissent de nombreux liens de chant avec d’autres chœurs d’hommes français (Alsace, Bretagne, Vosges, …) ou étrangers (Allemagne, Belgique, Pays de Galles, …) et sont honorés de l’estime et de la confiance de chanteurs professionnels dont ils partagent parfois la scène…
Renseignements Billetterie
– Office de Tourisme au 05 62 51 30 31
– Chanteurs Pyrénéens de Tarbes au 06 03 63 38 54
.
TARBES Place St Jean Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 35 64 43 robert.domec@gmail.com
English :
A thematic journey from traditional carols to modern-day Christmas songs.
Dressed as traditional Pyrenean guides, to remind us that these men were instrumental in the discovery and understanding of the region by Romantic scholars, or in choir costumes, the Chanteurs Pyrénéens de Tarbes have forged many singing links with other men’s choirs in France (Alsace, Brittany, Vosges, etc.) and abroad (Germany, Belgium, Wales, etc.), and are honored by the esteem and trust of professional singers whose stage they sometimes share…
Ticketing information
– Tourist Office on 05 62 51 30 31
– Chanteurs Pyrénéens de Tarbes on 06 03 63 38 54
German :
Thematischer Pfad von traditionellen Weihnachtsliedern zu Weihnachtsliedern unserer Zeit.
In der traditionellen Kleidung der Pyrenäenführer, um daran zu erinnern, dass diese Männer den Wissenschaftlern des romantischen Jahrhunderts die Entdeckung und Kenntnis der Region ermöglichten, oder in Chorkleidung, knüpfen die Chanteurs Pyrénéens de Tarbes zahlreiche Gesangsverbindungen mit anderen französischen (Elsass, Bretagne, Vogesen, ?) oder ausländischen Männerchören (Deutschland, Belgien, Wales, ?) und werden mit der Wertschätzung und dem Vertrauen professioneller Sänger geehrt, mit denen sie manchmal die Bühne teilen…
Auskünfte Kartenverkauf
– Fremdenverkehrsamt unter 05 62 51 30 31
– Chanteurs Pyrénéens de Tarbes unter 06 03 63 38 54
Italiano :
Un viaggio tematico dai canti tradizionali alle canzoni natalizie dei giorni nostri.
Vestiti da guide tradizionali pirenaiche, per ricordare che questi uomini aiutarono gli studiosi del periodo romantico a scoprire e comprendere la regione, o in costume corale, i Chanteurs Pyrénéens de Tarbes hanno stretto numerosi legami canori con altri cori maschili in Francia (Alsazia, Bretagna, Vosgi, ecc.) e all’estero (Germania, Belgio, Galles, ecc.) e sono onorati della stima e della fiducia di cantanti professionisti di cui talvolta condividono il palco…
Informazioni Biglietti
– Ufficio del Turismo al numero 05 62 51 30 31
– Chanteurs Pyrénéens de Tarbes allo 06 03 63 38 54
Espanol :
Un viaje temático desde los villancicos tradicionales hasta las canciones navideñas actuales.
Vestidos como guías tradicionales de los Pirineos, para recordar que estos hombres ayudaron a los eruditos del Romanticismo a descubrir y comprender la región, o vestidos con trajes de coro, los Chanteurs Pyrénéens de Tarbes han establecido numerosos vínculos con otros coros masculinos de Francia (Alsacia, Bretaña, Vosgos, etc.) y del extranjero (Alemania, Bélgica, Gales, etc.), y se sienten honrados por la estima y la confianza de los cantantes profesionales cuyo escenario comparten a veces…
Información Entradas
– Oficina de Turismo en el 05 62 51 30 31
– Chanteurs Pyrénéens de Tarbes al 06 03 63 38 54
L’événement Concert de Noël des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes Tarbes a été mis à jour le 2025-11-06 par OT de Tarbes|CDT65