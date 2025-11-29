Concert de Noël des Chants Fleuris Eglise de Landouge Limoges

Concert de Noël des Chants Fleuris

Eglise de Landouge 5 Rue du Mas Bilier Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-12-14

Plongez dans la magie des fêtes avec le Concert de Noël des Chants Fleuris !

À l’église de Landouge, les voix et musiques du chœur vous invitent à un moment féerique, chaleureux et accessible à tous. Une parenthèse enchantée pour célébrer Noël. .

