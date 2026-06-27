Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains

Rue Sœur Elisabeth Eppinger Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 15:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Les chorales niederbronnoises réunies (Chorale Concordia, Chœur éphémère, Chorale œcuménique, Chorale Sainte Cécile, Chorale Deci-Delà) vous donnent rendez-vous pour la 6ème édition de leur concert de Noël.

Les chorales niederbronnoises réunies (Chorale Concordia, Chœur éphémère, Chorale œcuménique, Chorale Sainte Cécile, Chorale Deci-Delà) vous donnent rendez-vous pour la 6ème édition de leur concert de Noël en l’église catholique St Martin. 0 .

Rue Sœur Elisabeth Eppinger Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 06 38 53 guy.enderlin@laposte.net

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English :

The combined choirs of Niederbronn (Chorale Concordia, Chœur Éphémère, Chorale Écuménique, Sainte-Cécile Choir, Deci-Delé Choir) invite you to the 6th edition of their Christmas concert.

L’événement Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte