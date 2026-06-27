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Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains

dimanche 6 décembre 2026 · Niederbronn-les-Bains

Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Sœur Elisabeth Eppinger
Ville
67110 Niederbronn-les-Bains
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Niederbronn-les-Bains

Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains

Rue Sœur Elisabeth Eppinger Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 15:00:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-06

Les chorales niederbronnoises réunies (Chorale Concordia, Chœur éphémère, Chorale œcuménique, Chorale Sainte Cécile, Chorale Deci-Delà) vous donnent rendez-vous pour la 6ème édition de leur concert de Noël.
Les chorales niederbronnoises réunies (Chorale Concordia, Chœur éphémère, Chorale œcuménique, Chorale Sainte Cécile, Chorale Deci-Delà) vous donnent rendez-vous pour la 6ème édition de leur concert de Noël en l’église catholique St Martin. 0  .

Rue Sœur Elisabeth Eppinger Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 06 38 53  guy.enderlin@laposte.net

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English :

The combined choirs of Niederbronn (Chorale Concordia, Chœur Éphémère, Chorale Écuménique, Sainte-Cécile Choir, Deci-Delé Choir) invite you to the 6th edition of their Christmas concert.

L’événement Concert de Noël des chorales de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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