Concert de Noël des chorales Errepika et Denbora Pasa Eglise Saint-Joseph Anglet

Concert de Noël des chorales Errepika et Denbora Pasa

Eglise Saint-Joseph 63 allée de l’Empereur Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concert de Noël des chorales Errepika et Denbora Pasa.

La chorale Errepika est une chorale à quatre voix mixtes, créée il y a plus de 30 ans dans le cadre de l’Amicale Lespès, à Anglet. Avec le temps, elle s’est étoffée pour atteindre aujourd’hui une cinquantaine de choristes.

Errepika est dirigée depuis 2018 par Robert Estagnan. Il dirige également Denbora Pasa créé à l’aube des années 2000 par un groupe d’hommes issus de la chorale Errepika et qui compte une quinzaine de choristes. Le chœur interprète des chants à quatre voix traditionnels et festifs, principalement en basque, a cappella ou accompagnés à la flute et à la guitare.

Pour ce très beau concert, Errepika et Denbora Pasa interpréteront avec passion de belles pièces à l’occasion de Noël et partageront avec le public l’émotion d’un répertoire qui ne manquera pas d’éveiller des souvenirs chez celui-ci. .

Concert de Noël des chorales Errepika et Denbora Pasa

