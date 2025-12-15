Concert de Noël des chorales Los Aguilhonès et Se Cantaben Temple protestant Nérac

Concert de Noël des chorales Los Aguilhonès et Se Cantaben

Temple protestant 35 Bis Allée d’Albret Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

La magie de Noël se fera en musique et en chansons avec un concert présenté par les chorales Los Aguilhonès et Se Cantaben accompagnés par l’ensemble des flûtes à bec de l’Ecole de Musique d’Albret Communauté.

Le public pourra déguster un vin chaud.

Réservations par sms .

Temple protestant 35 Bis Allée d'Albret Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert de Noël des chorales Los Aguilhonès et Se Cantaben

