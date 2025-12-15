Concert de Noël des chorales Los Aguilhonès et Se Cantaben Temple protestant Nérac
Temple protestant 35 Bis Allée d’Albret Nérac Lot-et-Garonne
La magie de Noël se fera en musique et en chansons avec un concert présenté par les chorales Los Aguilhonès et Se Cantaben accompagnés par l’ensemble des flûtes à bec de l’Ecole de Musique d’Albret Communauté.
Le public pourra déguster un vin chaud.
Réservations par sms .
Temple protestant 35 Bis Allée d’Albret Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 35 69 29
