Concert de Noël des classes instrumentales Haguenau

Concert de Noël des classes instrumentales Haguenau samedi 20 décembre 2025.

Concert de Noël des classes instrumentales

Rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Les élèves des classes instrumentales de l’EMMDH vous entraînent dans un concert de Noël où s’entrelacent airs traditionnels et pièces variées, pour offrir au public un moment de musique joyeux et festif.

Les élèves des classes instrumentales de l’EMMDH vous entraînent dans un concert de Noël où s’entrelacent airs traditionnels et pièces variées, pour offrir au public un moment de musique joyeux et festif. 0 .

Rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est davide.petrillo@agglo-haguenau.fr

English :

Students from the EMMDH?s instrumental classes take you on a Christmas concert where traditional tunes and a variety of pieces intertwine to offer the audience a joyful and festive musical experience.

German :

Die Schüler der Instrumentalklassen des EMMDH entführen Sie in ein Weihnachtskonzert, in dem traditionelle Melodien und abwechslungsreiche Stücke miteinander verschmelzen, um dem Publikum einen fröhlichen und festlichen Moment der Musik zu bieten.

Italiano :

Gli allievi delle classi strumentali dell’EMMDH vi accompagnano in un concerto natalizio che combina brani tradizionali con una varietà di pezzi, offrendo al pubblico un’esperienza musicale gioiosa e festosa.

Espanol :

Los alumnos de las clases instrumentales de la EMMDH te llevan a un concierto de Navidad que combina melodías tradicionales con piezas variadas, ofreciendo al público una experiencia musical alegre y festiva.

L’événement Concert de Noël des classes instrumentales Haguenau a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau