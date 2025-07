Concert de Noël des élèves et de l’harmonie municipale Wissembourg

Concert de Noël des élèves et de l’harmonie municipale

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-12-12 19:00:00

Les élèves de l’école, avec la participation de l’harmonie municipale, offriront un répertoire festif et émouvant, pour enchanter petits et grands. Un moment musical unique pour entrer dans l’esprit des fêtes, en plein cœur de Wissembourg. 0 .

Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 00 52 saintjean.wissembourg@gmail.com

English :

The school?s pupils, with the participation of the municipal band, will offer a festive and moving repertoire to delight young and old alike.

German :

Die Schülerinnen und Schüler der Schule werden unter Mitwirkung der städtischen Harmonie ein festliches und bewegendes Repertoire darbieten, um Jung und Alt zu begeistern.

Italiano :

Gli alunni della scuola, con la partecipazione della banda di ottoni locale, offriranno un repertorio festoso e commovente per deliziare grandi e piccini.

Espanol :

Los alumnos de la escuela, con la participación de la banda de música local, ofrecerán un repertorio festivo y emotivo que hará las delicias de grandes y pequeños.

