Concert de Noël des Harzwuet Surbourg
Concert de Noël des Harzwuet Surbourg dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël des Harzwuet
6 rue de l’Église Surbourg Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00
[NOEL EN OUTRE-FORET] Les mélodies de Noël des « Surburjer Harzwuet » résonneront dans les murs de la très belle abbatiale romane de Surbourg.
6 rue de l’Église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr
English :
[NOEL EN OUTRE-FORET] The Christmas melodies of the « Surburjer Harzwuet » will resound within the walls of Surbourg’s beautiful Romanesque abbey church.
German :
[WEIHNACHTEN IN OUTRE-FORET] Die Weihnachtsmelodien der « Surburjer Harzwuet » werden in den Mauern der sehr schönen romanischen Abteikirche von Surbourg erklingen.
Italiano :
[Le melodie natalizie della « Surburjer Harzwuet » riecheggeranno tra le pareti della bellissima chiesa abbaziale romanica di Surbourg.
Espanol :
[NOEL EN OUTRE-FORET] Las melodías navideñas de la « Surburjer Harzwuet » resonarán a través de los muros de la hermosa iglesia abacial románica de Surburgo.
