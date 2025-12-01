Concert de Noël des Harzwuet Surbourg

Concert de Noël des Harzwuet Surbourg dimanche 21 décembre 2025.

Concert de Noël des Harzwuet

6 rue de l’Église Surbourg Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

[NOEL EN OUTRE-FORET] Les mélodies de Noël des « Surburjer Harzwuet » résonneront dans les murs de la très belle abbatiale romane de Surbourg.

6 rue de l'Église Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est

English :

[NOEL EN OUTRE-FORET] The Christmas melodies of the « Surburjer Harzwuet » will resound within the walls of Surbourg’s beautiful Romanesque abbey church.

German :

[WEIHNACHTEN IN OUTRE-FORET] Die Weihnachtsmelodien der « Surburjer Harzwuet » werden in den Mauern der sehr schönen romanischen Abteikirche von Surbourg erklingen.

Italiano :

[Le melodie natalizie della « Surburjer Harzwuet » riecheggeranno tra le pareti della bellissima chiesa abbaziale romanica di Surbourg.

Espanol :

[NOEL EN OUTRE-FORET] Las melodías navideñas de la « Surburjer Harzwuet » resonarán a través de los muros de la hermosa iglesia abacial románica de Surburgo.

