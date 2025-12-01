Concert de Noël des Orchestres Toul Cinéma Citéa Toul
Concert de Noël des Orchestres Toul Cinéma Citéa Toul samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël des Orchestres Toul
Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:00:00
Une soirée musicale où on vous attend nombreux pour venir écouter les différents orchestres de la MJC
Au programme, les Orchestres à l’école (Latino/Classique), Irène et les Chatons (rock), Denis’Band (jazz), Alors on chante (chorale), Classico (classique), Boutons pression (ensemble d’accordéons) et Coïncidences (Ska)
Rendez-vous au Citéa.
Entrée libreTout public
Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 contact@mjc-toul.fr
English :
A musical evening where we hope you will come and listen to the different MJC orchestras
On the program: Les Orchestres à l’école (Latino/Classical), Irène et les Chatons (rock), Denis’Band (jazz), Alors on chante (choir), Classico (classical), Boutons pression (accordion ensemble) and Coïncidences (Ska)
See you at Citéa.
Free admission
