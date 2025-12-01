Concert de Noël des Orchestres Toul Cinéma Citéa Toul

Concert de Noël des Orchestres Toul

Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Une soirée musicale où on vous attend nombreux pour venir écouter les différents orchestres de la MJC

Au programme, les Orchestres à l’école (Latino/Classique), Irène et les Chatons (rock), Denis’Band (jazz), Alors on chante (chorale), Classico (classique), Boutons pression (ensemble d’accordéons) et Coïncidences (Ska)

Rendez-vous au Citéa.

Entrée libreTout public

0 .

Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 31 15 contact@mjc-toul.fr

English :

A musical evening where we hope you will come and listen to the different MJC orchestras

On the program: Les Orchestres à l’école (Latino/Classical), Irène et les Chatons (rock), Denis’Band (jazz), Alors on chante (choir), Classico (classical), Boutons pression (accordion ensemble) and Coïncidences (Ska)

See you at Citéa.

Free admission

L’événement Concert de Noël des Orchestres Toul Toul a été mis à jour le 2025-12-11 par MT TERRES TOULOISES