Concert de Noël Des pas sur la neige Mulhouse samedi 20 décembre 2025.
12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
2025-12-20
Assistez à un concert de Noël au Temple Saint-Etienne.
Inscription obligatoire au 03 69 77 65 40 0 .
12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 40 joachim.trogolo@uepal.fr
