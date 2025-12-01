Concert de Noël Des pas sur la neige

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Assistez à un concert de Noël au Temple Saint-Etienne.

Inscription obligatoire au 03 69 77 65 40 0 .

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 40 joachim.trogolo@uepal.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël Des pas sur la neige Mulhouse a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace