CONCERT DE NOËL DES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ Béziers
CONCERT DE NOËL DES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ Béziers vendredi 19 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL DES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ
Place de la Madeleine Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Sous la direction d’Emmanuel Caizac, les Petits Chanteurs de la Trinité vous convient à leur concert de Noël.
Sous la direction d’Emmanuel Caizac, les Petits Chanteurs de la Trinité vous convient à leur concert de Noël. .
Place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
English :
Under the direction of Emmanuel Caizac, the Petits Chanteurs de la Trinité invite you to their Christmas concert
German :
Unter der Leitung von Emmanuel Caizac laden die Petits Chanteurs de la Trinité Sie zu ihrem Weihnachtskonzert ein.
Italiano :
Sotto la direzione di Emmanuel Caizac, i Petits Chanteurs de la Trinité vi invitano al loro concerto di Natale
Espanol :
Bajo la dirección de Emmanuel Caizac, los Petits Chanteurs de la Trinité le invitan a su concierto de Navidad
L’événement CONCERT DE NOËL DES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ Béziers a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE