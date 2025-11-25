CONCERT DE NOËL DES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ Béziers

CONCERT DE NOËL DES PETITS CHANTEURS DE LA TRINITÉ

Place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Sous la direction d’Emmanuel Caizac, les Petits Chanteurs de la Trinité vous convient à leur concert de Noël.

Place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

Under the direction of Emmanuel Caizac, the Petits Chanteurs de la Trinité invite you to their Christmas concert

German :

Unter der Leitung von Emmanuel Caizac laden die Petits Chanteurs de la Trinité Sie zu ihrem Weihnachtskonzert ein.

Italiano :

Sotto la direzione di Emmanuel Caizac, i Petits Chanteurs de la Trinité vi invitano al loro concerto di Natale

Espanol :

Bajo la dirección de Emmanuel Caizac, los Petits Chanteurs de la Trinité le invitan a su concierto de Navidad

