Concert de Noel des Petits Chanteurs de Thann Altkirch dimanche 21 décembre 2025.
Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00
Venez profitez d’un concert inoubliable à l’Eglise d’Altkirch.
Concert de Noel des Petits Chanteurs de Thann directement à l’église Notre Dame d’Altkirch !! .
rue du Château Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 75 03 01
English :
Enjoy an unforgettable concert at the Altkirch church.
