Concert de Noël des Tempo Kids Vieux-Thann

Concert de Noël des Tempo Kids

Rue de l’Artois Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Un concert chaleureux des Tempo Kids, idéal pour partager l’esprit de Noël en famille à travers un répertoire joyeux et soigné.

Les Tempo Kids proposent un moment musical rempli de douceur et d’enthousiasme. Leur répertoire de chants de Noël, préparé pendant les vacances, promet un concert chaleureux et familial. Une belle occasion de partager l’esprit des fêtes. .

Rue de l’Artois Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 21

English :

A heartwarming concert by Tempo Kids, ideal for sharing the Christmas spirit with the whole family through a joyful, carefully-crafted repertoire.

