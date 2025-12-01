Concert de Noël Descartes
Concert de Noël Descartes samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël
26 Rue des Champs Marteaux Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 23:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Assistez au grand concert de fin d’année de l’École Municipale de Musique de Descartes.
Assistez au grand concert de fin d’année de l’École Municipale de Musique de Descartes. .
26 Rue des Champs Marteaux Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr
English :
Attend the Descartes Municipal Music School’s end-of-year concert.
German :
Besuchen Sie das große Jahresabschlusskonzert der École Municipale de Musique de Descartes (Städtische Musikschule).
Italiano :
Assistere al concerto di fine anno della Scuola Comunale di Musica Descartes.
Espanol :
Asista al concierto de fin de curso de la Escuela Municipal de Música Descartes.
L’événement Concert de Noël Descartes a été mis à jour le 2025-08-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire