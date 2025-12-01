Concert de Noël Descartes

Concert de Noël Descartes samedi 20 décembre 2025.

Concert de Noël

26 Rue des Champs Marteaux Descartes Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20 23:30:00

2025-12-20

Assistez au grand concert de fin d’année de l’École Municipale de Musique de Descartes.

26 Rue des Champs Marteaux Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 06 agaillard@ville-descartes.fr

Attend the Descartes Municipal Music School’s end-of-year concert.

Besuchen Sie das große Jahresabschlusskonzert der École Municipale de Musique de Descartes (Städtische Musikschule).

Assistere al concerto di fine anno della Scuola Comunale di Musica Descartes.

Asista al concierto de fin de curso de la Escuela Municipal de Música Descartes.

