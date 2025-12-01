Concert de Noël Die Cantat Temple Die
Concert de Noël Die Cantat Temple Die dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël Die Cantat
Temple 2 rue du docteur Amédée Rousset Die Drôme
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Die Cantat chante pour Noël.
Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Die Cantat sings for Christmas.
German :
Die Cantat singt zu Weihnachten.
Italiano :
Die Cantat canta per Natale.
Espanol :
Die Cantat canta por Navidad.
