Concert de Noël Die Cantat Temple Die

Concert de Noël Die Cantat Temple Die dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël Die Cantat

Temple 2 rue du docteur Amédée Rousset Die Drôme

Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Die Cantat chante pour Noël.
Temple 2 rue du docteur Amédée Rousset Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Die Cantat sings for Christmas.

German :

Die Cantat singt zu Weihnachten.

Italiano :

Die Cantat canta per Natale.

Espanol :

Die Cantat canta por Navidad.

