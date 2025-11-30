Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Die Paldauer Fessenheim

Concert de Noël Die Paldauer Fessenheim dimanche 30 novembre 2025.

Concert de Noël Die Paldauer

Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Présenté par Corinne Frech. Avec Die Paldauer, groupe de Schlager autrichien.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 68 12 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël Die Paldauer Fessenheim a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach