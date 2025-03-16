Concert de Noël Rue de la Sacristie Donzère

Concert de Noël

Rue de la Sacristie Eglise Saint-Philibert Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’esprit de Noël est là ! La Chorale Tourne’Sol vous invite à un voyage musical enchanteur pour célébrer la magie de Noël.

.

Rue de la Sacristie Eglise Saint-Philibert Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 53 33 40

English :

The Christmas spirit is here! The Tourne-Sol Choir invites you on an enchanting musical journey to celebrate the magic of Christmas.

German :

Der Geist der Weihnacht ist da! Der Chor Tourne?Sol lädt Sie zu einer zauberhaften musikalischen Reise ein, um den Zauber von Weihnachten zu feiern.

Italiano :

Lo spirito del Natale è qui! Il Coro Tourne-Sol vi invita a un incantevole viaggio musicale per celebrare la magia del Natale.

Espanol :

¡El espíritu de la Navidad ya está aquí! El Coro Tourne-Sol le invita a un encantador viaje musical para celebrar la magia de la Navidad.

L’événement Concert de Noël Donzère a été mis à jour le 2025-03-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence