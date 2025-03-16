Concert de Noël Rue de la Sacristie Donzère
Concert de Noël Rue de la Sacristie Donzère samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Rue de la Sacristie Eglise Saint-Philibert Donzère Drôme
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
L’esprit de Noël est là ! La Chorale Tourne’Sol vous invite à un voyage musical enchanteur pour célébrer la magie de Noël.
Rue de la Sacristie Eglise Saint-Philibert Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Christmas spirit is here! The Tourne-Sol Choir invites you on an enchanting musical journey to celebrate the magic of Christmas.
German :
Der Geist der Weihnacht ist da! Der Chor Tourne?Sol lädt Sie zu einer zauberhaften musikalischen Reise ein, um den Zauber von Weihnachten zu feiern.
Italiano :
Lo spirito del Natale è qui! Il Coro Tourne-Sol vi invita a un incantevole viaggio musicale per celebrare la magia del Natale.
Espanol :
¡El espíritu de la Navidad ya está aquí! El Coro Tourne-Sol le invita a un encantador viaje musical para celebrar la magia de la Navidad.
