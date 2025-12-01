Concert de Noël Dordives
Concert de Noël Dordives dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Dordives Loiret
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
La chorale FaSiLa de Dordives vous donne rendez-vous pour le traditionnel concert de Noël avec Bernard Leroy au piano et sous la direction de Martine Pognant ! Un beau moment à partager ! .
Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
