Concert de Noël

Dordives Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Concert de Noël

La chorale FaSiLa de Dordives vous donne rendez-vous pour le traditionnel concert de Noël avec Bernard Leroy au piano et sous la direction de Martine Pognant ! Un beau moment à partager ! .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05

English :

Christmas Concert

German :

Weihnachtskonzert

Italiano :

Concerto di Natale

Espanol :

Concierto de Navidad

L’événement Concert de Noël Dordives a été mis à jour le 2025-11-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS