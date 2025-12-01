Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Dordives

Concert de Noël

Concert de Noël Dordives dimanche 21 décembre 2025.

Concert de Noël

Dordives Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Concert de Noël
La chorale FaSiLa de Dordives vous donne rendez-vous pour le traditionnel concert de Noël avec Bernard Leroy au piano et sous la direction de Martine Pognant ! Un beau moment à partager !   .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05 

English :

Christmas Concert

German :

Weihnachtskonzert

Italiano :

Concerto di Natale

Espanol :

Concierto de Navidad

L’événement Concert de Noël Dordives a été mis à jour le 2025-11-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS