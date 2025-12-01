Concert de Noël Drusenheim
Concert de Noël Drusenheim vendredi 12 décembre 2025.
Concert de Noël
2 rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12 18:00:00
2025-12-12
Le collectif d’adultes de l’école de musique L’Amour des Notes de Caroline Morgenthaler vous fera vibrer au rythme du plus beau répertoire de Noël. .
2 rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
