Concert de Noël Drusenheim

Concert de Noël

2 rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12 18:00:00

2025-12-12

Le collectif d’adultes de l’école de musique L’Amour des Notes de Caroline Morgenthaler vous fera vibrer au rythme du plus beau répertoire de Noël. .

2 rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

