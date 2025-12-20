Concert de Noël du Bagad Osismi Speied Spézet
Eglise de Spézet Spézet Finistère
Début : 2025-12-29
Le Bagad Osismi Speied vous propose un concert de Noël à l’église de Spézet.
AU PROGRAMME: musique et chants bretons et celtiques .
Eglise de Spézet Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 87 95 35 88
