Concert de Noël du Bagad Osismi Speied

Eglise de Spézet Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Le Bagad Osismi Speied vous propose un concert de Noël à l’église de Spézet.

AU PROGRAMME: musique et chants bretons et celtiques .

Eglise de Spézet Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 87 95 35 88

L’événement Concert de Noël du Bagad Osismi Speied Spézet a été mis à jour le 2025-12-18 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou