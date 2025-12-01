Concert de Noël du Big Band Maison des Associations Bourg-de-Péage
Concert de Noël du Big Band Maison des Associations Bourg-de-Péage samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël du Big Band
Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’Harmonie Sainte Cécile donne un concert de Noël.
.
Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 50 78 ecole.musique.bdp@gmail.com
English :
The Harmonie Sainte Cécile gives a Christmas concert.
German :
Die Harmonie Sainte Cécile gibt ein Weihnachtskonzert.
Italiano :
L’Harmonie Sainte Cécile tiene un concerto di Natale.
Espanol :
La Harmonie Sainte Cécile ofrece un concierto de Navidad.
L’événement Concert de Noël du Big Band Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-11-08 par Valence Romans Tourisme