Concert de Noël du Big Band Maison des Associations Bourg-de-Péage

Concert de Noël du Big Band

Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’Harmonie Sainte Cécile donne un concert de Noël.

Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 50 78 ecole.musique.bdp@gmail.com

English :

The Harmonie Sainte Cécile gives a Christmas concert.

German :

Die Harmonie Sainte Cécile gibt ein Weihnachtskonzert.

Italiano :

L’Harmonie Sainte Cécile tiene un concerto di Natale.

Espanol :

La Harmonie Sainte Cécile ofrece un concierto de Navidad.

