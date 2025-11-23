Concert de Noël du CAEM CAEM Dieulefit

Concert de Noël du CAEM

CAEM 2 rue des Ecoles Dieulefit Drôme

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’École de Musique Associative du Pays de Dieulefit-Bourdeaux vous présente son Concert de Noël. 2 représentations à 16h30 et 19h. Dés 16h buvette de Noël, crêpes & bonne ambiance !

CAEM 2 rue des Ecoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44

English :

The École de Musique Associative du Pays de Dieulefit-Bourdeaux presents its Christmas Concert. 2 performances at 4.30pm and 7pm. From 4pm, Christmas refreshments, crêpes and a great atmosphere!

German :

Die École de Musique Associative du Pays de Dieulefit-Bourdeaux präsentiert Ihnen ihr Weihnachtskonzert. zwei Aufführungen um 16:30 und 19:00 Uhr. Ab 16 Uhr: Weihnachtsbuffet, Crêpes und gute Stimmung!

Italiano :

L’École de Musique Associative du Pays de Dieulefit-Bourdeaux presenta il suo Concerto di Natale. 2 spettacoli alle 16.30 e alle 19.00. Dalle 16.00 rinfresco natalizio, frittelle e grande atmosfera!

Espanol :

La École de Musique Associative du Pays de Dieulefit-Bourdeaux presenta su Concierto de Navidad. 2 actuaciones a las 16.30 y a las 19.00 horas. A partir de las 16:00 h, refrescos navideños, tortitas y ¡un gran ambiente!

