CONCERT DE NOEL DU CHOEUR DES ALBERES Sorède

CONCERT DE NOEL DU CHOEUR DES ALBERES

rue de l’Eglise Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Concert chants de Noël et musiques sacrées, sous la direction de Claire Biron.

Libre participation.

rue de l’Eglise Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 79 41 59

English :

Concert of Christmas carols and sacred music, conducted by Claire Biron.

Free admission.

