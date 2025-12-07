Concert de Noël du Choeur d’Hommes 1856 Molsheim Molsheim

Concert de Noël du Choeur d’Hommes 1856 Molsheim

Le Choeur d’Hommes 1856 de Molsheim donne son concert de Noël avec La Chorale Strasbourgeoise Chorenstra, sous la direction de Didier Gossé. .

English:

Choeur d »Hommes 1856 de Molsheim gives its Christmas concert with La Chorale Strasbourgeoise.

German:

Der Choeur d »Hommes 1856 aus Molsheim gibt sein Weihnachtskonzert mit La Chorale Strasbourgeoise.

Italiano:

Il Choeur d »Hommes 1856 de Molsheim tiene il suo concerto di Natale con La Chorale Strasbourgeoise.

Espanol:

El Choeur d »Hommes 1856 de Molsheim ofrece su concierto de Navidad con La Chorale Strasbourgeoise.

