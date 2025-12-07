Concert de Noël du chœur d’hommes Adixkideak Chapelle Notre-Dame du Refuge Anglet

Concert de Noël du chœur d’hommes Adixkideak

Chapelle Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Concert de Noël proposé par le chœur d’hommes Adixkideak.

Ancré à Anglet, Adixkideak (les amis en basque) est un chœur d’hommes, créé en octobre 1972, par une poignée de chanteurs désireux de faire partager une passion commune celle du chant basque. Il est composé à ce jour de 25 chanteurs en moyenne, toujours fidèles au groupe pour la plupart d’entre eux, depuis le début de cette aventure.

Adixkideak se dédie au concert populaire à capella. Avec un répertoire éclectique profane ou sacré c’est un moment de découverte d’un champ musical très typé et particulier à la culture basque.

L’ensemble vocal est dirigé par Frédéric Wojtyniak, qui permet à Adixkideak d’offrir un programme richement illustré autour du chant à voix graves, servi par un chœur équilibré et particulièrement sonore, agrémenté de divers solistes. .

