Concert de Noël du Choeur d’Hommes de Riquewihr Riquewihr

Concert de Noël du Choeur d’Hommes de Riquewihr

Fontaine en face de l’Hôtel de ville Riquewihr Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Concert de chants de Noël interprétés par le Chœur des Hommes de Riquewihr.

Des frissons garantis grâce à l’association des voix puissantes du chœur d’hommes de Riquewihr. Un moment de partage musical à ne rater sous aucun prétexte ! .

Fontaine en face de l’Hôtel de ville Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Concert of Christmas carols interpreted by the Ch?ur des Hommes de Riquewihr.

German :

Konzert mit Weihnachtsliedern, vorgetragen vom Ch?ur des Hommes de Riquewihr.

Italiano :

Concerto di canti natalizi eseguiti dalla Ch’ur des Hommes de Riquewihr.

Espanol :

Concierto de villancicos interpretado por la Ch?ur des Hommes de Riquewihr.

