Concert de Noël du Choeur d’Hommes de Riquewihr Riquewihr
Fontaine en face de l’Hôtel de ville Riquewihr Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-24 18:00:00
2025-12-24
Concert de chants de Noël interprétés par le Chœur des Hommes de Riquewihr.
Des frissons garantis grâce à l’association des voix puissantes du chœur d’hommes de Riquewihr. Un moment de partage musical à ne rater sous aucun prétexte ! .
English :
Concert of Christmas carols interpreted by the Ch?ur des Hommes de Riquewihr.
German :
Konzert mit Weihnachtsliedern, vorgetragen vom Ch?ur des Hommes de Riquewihr.
Italiano :
Concerto di canti natalizi eseguiti dalla Ch’ur des Hommes de Riquewihr.
Espanol :
Concierto de villancicos interpretado por la Ch?ur des Hommes de Riquewihr.
