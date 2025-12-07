Concert de Noël du chœur d’hommes le Lerchenfeld de Breitenbach Turckheim
Concert de Noël du chœur d’hommes le Lerchenfeld de Breitenbach Turckheim dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël du chœur d’hommes le Lerchenfeld de Breitenbach
Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07 17:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
Date(s) :
2025-12-07
Ce concert nous fera entrer ensemble et joyeusement dans la période de Noël.
Ce concert nous fera entrer ensemble et joyeusement dans la période de Noël. .
Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 19 41 75 choralelerchenfeld68@gmail.com
English :
This concert will take us into the Christmas season together.
German :
Dieses Konzert wird uns gemeinsam und fröhlich in die Weihnachtszeit einstimmen.
Italiano :
Questo concerto ci porterà a vivere insieme il periodo natalizio.
Espanol :
Este concierto nos adentrará juntos en la época navideña.
L’événement Concert de Noël du chœur d’hommes le Lerchenfeld de Breitenbach Turckheim a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de Colmar