Concert de Noël du chœur d’hommes le Lerchenfeld de Breitenbach Turckheim

Concert de Noël du chœur d’hommes le Lerchenfeld de Breitenbach

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 17:30:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Ce concert nous fera entrer ensemble et joyeusement dans la période de Noël.

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 19 41 75 choralelerchenfeld68@gmail.com

English :

This concert will take us into the Christmas season together.

German :

Dieses Konzert wird uns gemeinsam und fröhlich in die Weihnachtszeit einstimmen.

Italiano :

Questo concerto ci porterà a vivere insieme il periodo natalizio.

Espanol :

Este concierto nos adentrará juntos en la época navideña.

