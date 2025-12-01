Concert de Noël du choeur d’hommes « Voxitanie » Église Saint Saturnin Argelès-Gazost
Concert de Noël du choeur d’hommes « Voxitanie » Église Saint Saturnin Argelès-Gazost mardi 23 décembre 2025.
Concert de Noël du choeur d’hommes « Voxitanie »
Église Saint Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 20:30:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Chœur d’hommes ayant la passion du chant entre copains. Formé début 2017 et fort de 18 choristes.
.
Église Saint Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 86 98 97 91
English :
Men’s choir with a passion for singing among friends. Formed in early 2017 and 18 strong choristers.
German :
Männerchor mit der Leidenschaft für das Singen unter Freunden. Er wurde Anfang 2017 gegründet und ist 18 Chorsänger stark.
Italiano :
Un coro maschile con la passione per il canto tra amici. Formatosi all’inizio del 2017, il coro è composto da 18 cantori.
Espanol :
Un coro de hombres con pasión por cantar entre amigos. Formado a principios de 2017, el coro está compuesto por 18 cantantes.
L’événement Concert de Noël du choeur d’hommes « Voxitanie » Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-04-09 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65