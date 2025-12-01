Concert de Noël du Choeur Opus:65 SEMEAC Séméac

Concert de Noël du Choeur Opus:65

SEMEAC 54 Rue de la République Séméac Hautes-Pyrénées

2025-12-14 16:00:00

2025-12-14

Le Choeur Opus:65 sous la direction d’Anne Terrière, vous propose un programme, empreint de spiritualité, d’espérance, sous le signe du partage, et de la solidarité, avec des chants allant du classique (Cantate Domino, Canticorum jubilo) au répertoire populaire (Noël Nouvelet, Sounats campanetos).

Pour l’occasion, OPUS:65 a invité la maîtrise du Collège de Jeanne d’Arc et, sera accompagné par Odile Sablayrolles, au piano et à l’orgue.

Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The Opus:65 choir, under the direction of Anne Terrière, offers a program imbued with spirituality, hope, sharing and solidarity, with songs ranging from the classical (Cantate Domino, Canticorum jubilo) to the popular (Noël Nouvelet, Sounats campanetos).

For the occasion, OPUS:65 has invited the Collège de Jeanne d’Arc choir, accompanied by Odile Sablayrolles on piano and organ.

