CONCERT DE NOËL DU CHOEUR OSMOSE

Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Concert suivi d’un pot de Noël

Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33

English :

Concert followed by a Christmas drink

German :

Konzert mit anschließendem Weihnachtsumtrunk

Italiano :

Concerto seguito da un aperitivo natalizio

Espanol :

Concierto seguido de una copa navideña

