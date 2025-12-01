CONCERT DE NOËL DU CHOEUR OSMOSE Saint-Génis-des-Fontaines
CONCERT DE NOËL DU CHOEUR OSMOSE Saint-Génis-des-Fontaines dimanche 14 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL DU CHOEUR OSMOSE
Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Concert suivi d’un pot de Noël
Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
English :
Concert followed by a Christmas drink
German :
Konzert mit anschließendem Weihnachtsumtrunk
Italiano :
Concerto seguito da un aperitivo natalizio
Espanol :
Concierto seguido de una copa navideña
