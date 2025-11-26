Concert de Noël du Chœur Universitaire de Nantes Basilique Saint Nicolas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:30 –

Gratuit : non Prix libre. Tout public

Cette année, le CUN chantera un programme autour du thème de la glace ????Avec plusieurs chants scandinaves de compositeurs finlandais ou encore norvégiens, dont la musique d’ouverture du film Frozen ?? Sans oublier quelques classiques de Noël !Sous la direction de Bertrand Richou.

Basilique Saint Nicolas Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 19 94 https://www.facebook.com/choeurunivdenantes/