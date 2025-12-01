Concert de Noël du Conservatoire de Musique l’église du centre Hagondange

Concert de Noël du Conservatoire de Musique

l'église du centre 2 rue Pierre Semard Hagondange

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Extraits de Gloria de Vivaldi par les chœurs de Formation Musicale, quelques solistes et l’ensemble de musique Baroque du Conservatoire

Chants de Noël par les chœurs de Formation Musicale et l’Orchestre à cordes de 1er cycle.

Diverses pièces instrumentales par différents ensembles.

Pour la première fois participation de la classe d’orgue et avec la professeure Victoria Lescalier.Tout public

l’église du centre 2 rue Pierre Semard Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 70 24 62

English :

Excerpts from Vivaldi?s Gloria by the Formation Musicale choirs, a number of soloists and the Conservatoire?s Baroque music ensemble

Christmas carols by the Formation Musicale choir and the 1st cycle string orchestra.

Various instrumental pieces by different ensembles.

For the first time: participation by the organ class, with teacher Victoria Lescalier.

German :

Auszüge aus Vivaldis Gloria von den Chören der Formation Musicale, einigen Solisten und dem Barockensemble des Konservatoriums

Weihnachtslieder von den Chören der Musikausbildung und dem Streichorchester des ersten Zyklus.

Verschiedene Instrumentalstücke von verschiedenen Ensembles.

Zum ersten Mal: Teilnahme der Orgelklasse mit ihrer Lehrerin Victoria Lescalier.

Italiano :

Estratti dal Gloria di Vivaldi eseguiti dal coro della Formation Musicale, da alcuni solisti e dall’ensemble di musica barocca del Conservatorio

Canti natalizi eseguiti dal coro della Formation Musicale e dall’orchestra d’archi del 1° ciclo.

Vari brani strumentali eseguiti da diversi ensemble.

Per la prima volta parteciperà anche la classe di organo, con l’insegnante Victoria Lescalier.

Espanol :

Extractos del Gloria de Vivaldi por el coro Formation Musicale, varios solistas y el conjunto de música barroca del Conservatorio

Villancicos por el coro Formation Musicale y la orquesta de cuerda del 1er ciclo.

Varias piezas instrumentales a cargo de diferentes conjuntos.

Por primera vez, participará la clase de órgano, con la profesora Victoria Lescalier.

