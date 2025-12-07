Concert de Noël du Conservatoire l’Archipel Fouesnant

Concert de Noël du Conservatoire l’Archipel Fouesnant dimanche 7 décembre 2025.

Concert de Noël du Conservatoire

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Rendez-vous joyeux, le Concert de Noël constitue l’opportunité d’écouter les prestations d’ensembles vocaux et instrumentaux constitués d’élèves du Conservatoire et de partager le plaisir et l’émotion de la pratique musicale collective.

C’est aussi l’occasion de mettre en valeur la pluralité des enseignements dispensés au Conservatoire de Musique et de Danse de Fouesnant. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël du Conservatoire Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN