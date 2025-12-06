Concert de Noël du Conservatoire -M- Place Eric Croux Pélissanne

Concert de Noël du Conservatoire -M-

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 17h30. Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Les enseignants et les élèves du Conservatoire -M- de musique vous présentent leur traditionnel concert de Noël.

Venez nombreux écouter les élèves et leurs professeurs dans le cadre somptueux de l’église Saint-Maurice. .

Place Eric Croux Eglise Saint-Maurice de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 10 89 ecole.musique@ville-pelissanne.fr

English :

Teachers and pupils of the Conservatory present their traditional Christmas concert.

German :

Die Lehrer und Schüler des Konservatoriums -M- für Musik präsentieren Ihnen ihr traditionelles Weihnachtskonzert.

Italiano :

Gli insegnanti e gli studenti del Conservatoire -M- de musique presentano il loro tradizionale concerto di Natale.

Espanol :

Los profesores y alumnos del Conservatoire -M- de musique presentan su tradicional concierto de Navidad.

L'événement Concert de Noël du Conservatoire -M- Pélissanne a été mis à jour le 2025-11-24