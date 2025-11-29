Concert de Noël du conservatoire Montcy-Notre-Dame

Concert de Noël du conservatoire

Eglise de Montcy-Notre-Dame Montcy-Notre-Dame Ardennes

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Les élèves du Conservatoire vous invitent à découvrir leur concert de noël.

Eglise de Montcy-Notre-Dame Montcy-Notre-Dame 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 66 actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr

English :

The students of the Conservatoire invite you to discover their Christmas concert.

