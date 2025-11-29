Concert de Noël du conservatoire Montcy-Notre-Dame
Concert de Noël du conservatoire Montcy-Notre-Dame samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël du conservatoire
Eglise de Montcy-Notre-Dame Montcy-Notre-Dame Ardennes
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Les élèves du Conservatoire vous invitent à découvrir leur concert de noël.
Eglise de Montcy-Notre-Dame Montcy-Notre-Dame 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 66 actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr
English :
The students of the Conservatoire invite you to discover their Christmas concert.
