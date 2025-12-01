Concert de Noël du Conservatoire Théâtre Émile Loubet Montélimar
Concert de Noël du Conservatoire Théâtre Émile Loubet Montélimar mercredi 17 décembre 2025.
Concert de Noël du Conservatoire
Théâtre Émile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Concert de Noël par les élèves du conservatoire
Théâtre Émile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
Christmas concert by conservatory students
Weihnachtskonzert von Schülern des Konservatoriums
Concerto di Natale degli studenti del Conservatorio
Concierto de Navidad de los alumnos del Conservatorio
