Concert de Noël du Conservatoire Théâtre Émile Loubet Montélimar

Concert de Noël du Conservatoire

Théâtre Émile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Concert de Noël par les élèves du conservatoire

Théâtre Émile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

English :

Christmas concert by conservatory students

German :

Weihnachtskonzert von Schülern des Konservatoriums

Italiano :

Concerto di Natale degli studenti del Conservatorio

Espanol :

Concierto de Navidad de los alumnos del Conservatorio

