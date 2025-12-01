Concert de Noël du défi solidaire Eglise Sartilly-Baie-Bocage

Concert de Noël du défi solidaire

Eglise 3 rue de l’église Sartilly-Baie-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Ce concert sera donné au profit du défi solidaire , pour chaque euro récolté le Crédit Mutuel y ajoute un autre euro (la somme est donc doublée).

Ces fonds sont reversés aux familles qui ont un enfant en situation de handicap pour financer du matériel relatif et nécessaire à leur handicap, souvent onéreux !

Ce sera la 4ème édition du Défi Solidaire, les 3 premières éditions ont permis d’aider 194 familles sur nos 4 départements (50-53-61-72) avec 1.139.000 euros.

https://www.creditmutuel.fr/cmmabn/fr/institutionnel/groupe/defi-solidaire.html

Une prévente de billets aura lieu samedi 13 décembre de 10h à 12h à l’agence du Crédit Mutuel d’Avranches, ce qui permettra aux personnes en possession de ces billets coupe file d’ accéder au concert directement, l’entrée de l’église côté parking/presbytère leur sera réservée. .

Eglise 3 rue de l’église Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 06 73 66 63 breezy.brass.quintet@orange.fr

English : Concert de Noël du défi solidaire

L’événement Concert de Noël du défi solidaire Sartilly-Baie-Bocage a été mis à jour le 2025-12-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts