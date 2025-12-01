Concert de Noël du département Cordes Pincées et Musiques Anciennes Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres
Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Concert de Noël du département des Cordes Pincées et Musiques Anciennes à l’auditorium Tomasi du Conservatoire de Musique Michel Petrucciani
Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
English :
Christmas concert by the Plucked Strings and Early Music Department at the Tomasi auditorium of the Conservatoire de Musique Michel Petrucciani
German :
Weihnachtskonzert der Abteilung für Zupfinstrumente und Alte Musik im Tomasi-Auditorium des Conservatoire de Musique Michel Petrucciani
Italiano :
Concerto di Natale del Dipartimento di archi a pizzico e musica antica presso l’Auditorium Tomasi del Conservatorio di Musica Michel Petrucciani
Espanol :
Concierto de Navidad del Departamento de Cuerdas Pulsadas y Música Antigua en el Auditorio Tomasi del Conservatorio de Música Michel Petrucciani
