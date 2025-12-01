Concert de Noël du département Cordes Pincées et Musiques Anciennes Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Concert de Noël du département Cordes Pincées et Musiques Anciennes

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Concert de Noël du département des Cordes Pincées et Musiques Anciennes à l’auditorium Tomasi du Conservatoire de Musique Michel Petrucciani

English :

Christmas concert by the Plucked Strings and Early Music Department at the Tomasi auditorium of the Conservatoire de Musique Michel Petrucciani

German :

Weihnachtskonzert der Abteilung für Zupfinstrumente und Alte Musik im Tomasi-Auditorium des Conservatoire de Musique Michel Petrucciani

Italiano :

Concerto di Natale del Dipartimento di archi a pizzico e musica antica presso l’Auditorium Tomasi del Conservatorio di Musica Michel Petrucciani

Espanol :

Concierto de Navidad del Departamento de Cuerdas Pulsadas y Música Antigua en el Auditorio Tomasi del Conservatorio de Música Michel Petrucciani

