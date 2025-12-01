Concert de Noël du Madrigal de Compiègne Saint-Jean-aux-Bois

Concert de Noël du Madrigal de Compiègne

2 Rue du Couvent Saint-Jean-aux-Bois Oise

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:15:00

Date(s) :

2025-12-14

Traditionnel concert de Noël à Saint-Jean-aux-Bois donné par le choeur le Madrigal de Compiègne, accompagné à l’orgue par Pierre Lefranc.

Les chorales d’enfants du conservatoire de Compiègne sont invités à se joindre au Madrigal pour le plus grand bonheur du publique.

2 Rue du Couvent Saint-Jean-aux-Bois 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 95 19 89 96

English :

Traditional Christmas concert at Saint-Jean-aux-Bois by the Madrigal de Compiègne choir, accompanied on the organ by Pierre Lefranc.

Children’s choirs from the Compiègne Conservatoire are invited to join the Madrigal, to the delight of the audience.

