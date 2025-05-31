Concert de Noël du Pfaff Music Band

Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Retrouvez 60 musiciens sur scène, le Pfaff Music Band avec la participation de leurs amis de l’Echo du Strangenberg, pour vivre un beau moment de détente et d’enchantement avec des morceaux de concert de musiques classiques et contemporaines, et bien évidemment des morceaux sur le thème de Noël.

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 60 22 mairie.pfaffenheim@wanadoo.fr

English :

Join 60 musicians on stage, the Pfaff Music Band with the participation of their friends from the Echo du Strangenberg, for a relaxing and enchanting concert of classical and contemporary music, and of course Christmas-themed pieces.

German :

Treffen Sie 60 Musiker auf der Bühne, die Pfaff Music Band mit der Beteiligung ihrer Freunde vom Echo du Strangenberg, um einen schönen Moment der Entspannung und Verzauberung mit Konzertstücken aus klassischer und zeitgenössischer Musik zu erleben, und natürlich Stücke zum Thema Weihnachten.

Italiano :

Unitevi ai 60 musicisti sul palco, la Pfaff Music Band e i loro amici dell’Echo du Strangenberg, per un’esibizione rilassante e incantevole di musica classica e contemporanea, e naturalmente di brani a tema natalizio.

Espanol :

Únase a 60 músicos en el escenario, la Pfaff Music Band y sus amigos del Echo du Strangenberg, para una relajante y encantadora actuación de música clásica y contemporánea, y por supuesto piezas de temática navideña.

L’événement Concert de Noël du Pfaff Music Band Pfaffenheim a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach