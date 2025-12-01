Concert de Noël Dun-les-Places

Concert de Noël

Eglise Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Lors de ce concert organisé par l’association Cadences du Morvan, cinq artistes talentueux (quatuor vocal et piano) vous proposent un beau moment de fête et de partage où vous pourrez entendre les plus beaux chants de Noël venus de nombreux pays, du l’époque baroque à nos jours: des airs accompagnés au piano, le célèbre chœur Hallelujah du Messie de Haendel, de brillants et joyeux chants de Noël à 4 voix de Bourgogne, d’Angleterre, d’Allemagne, d’Ukraine… un concert convivial et festif à savourer en famille, durant lequel le public sera invité à chanter avec les musiciens quelques chants de Noël parmi les plus connus! .

Eglise Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

