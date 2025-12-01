Concert de Noël Duneau
Concert de Noël Duneau vendredi 12 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise Duneau Sarthe
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Concert de Noël, un voyage dans la féérie du monde des chants de Noël avec Amusicoeur, organisé par l’association Saint Cyr et Sainte Julitte, le vendredi 12 décembre 2025 à 20h30 en l’église de Duneau, suivi d’échanges avec les chanteurs autour d’un verre à la salle du Châtellier. .
Eglise Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire asso.eglise.duneau@gmail.com
