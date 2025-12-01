Concert de Noël Dunières

Concert de Noël

Cinéma Dunières Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

moins de 18 ans

gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

18h30 Vibrez avec l’orchestre et les élèves de l’EIM sur des mélodies de Noël, puis savourez le concert des professeurs ! Entrée payante pour soutenir notre école associative. Offrez-vous un moment musical !

Cinéma Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

6:30 pm Join the EIM orchestra and students for a concert of Christmas melodies, followed by the teachers’ concert! Admission charge to support our school association. Treat yourself to a musical moment!

German :

18.30 Uhr Schwingen Sie mit dem Orchester und den Schülern der EIM zu weihnachtlichen Melodien, und genießen Sie anschließend das Lehrerkonzert! Der Eintritt ist kostenpflichtig, um unsere Vereinsschule zu unterstützen. Gönnen Sie sich einen musikalischen Moment!

Italiano :

18.30 Unitevi all’orchestra e agli studenti dell’EIM per un concerto di melodie natalizie, seguito dal concerto degli insegnanti! Ingresso a pagamento per sostenere la nostra associazione scolastica. Concedetevi un piacere musicale!

Espanol :

18.30 h Únase a la orquesta y a los alumnos de la EIM en un concierto de melodías navideñas, seguido del concierto de los profesores Entrada gratuita para apoyar a nuestra asociación escolar. Disfrute de una velada musical

