Concert de Noël Église de Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Concert de Noël Dimanche 14 décembre, 17h30 Église de Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Gratuit, sur réservation à partir du 16 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-14T17:30:00 – 2025-12-14T19:00:00

Fin : 2025-12-14T17:30:00 – 2025-12-14T19:00:00

Concert proposé par l’École municipale de musique avec la participation du groupe invité le trio Nicolas Saez (violon, guitare, basse), flamenco moderne.

Vidéo Encuentro

Église de Saint-Médard-en-Jalles Place du 11 novembre 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=wtnMZVtlnzM »}]

