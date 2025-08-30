Concert de Noël eglise notre dame 33000 bordeaux Bordeaux

Concert de Noël eglise notre dame 33000 bordeaux Bordeaux jeudi 11 décembre 2025.

Concert de Noël Jeudi 11 décembre, 20h30 eglise notre dame 33000 bordeaux Gironde

Tarif normal 15€ ; tarif étudiants et demandeurs d’emploi 7€ ; tarif carte jeune 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T22:00:00

Fin : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T22:00:00

Des chants du monde et de Noël pour arriver aux fêtes de fin d’année. Avec l’Ensemble Vocal d’Aquitaine ; le Chœur de femmes Eurydice ; Denis Poras, piano ; Damien Sardet, direction

eglise notre dame 33000 bordeaux rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

