Concert de Noël Église Réformée de Pentemont PARIS samedi 20 décembre 2025.
Classe d’orgue du Conservatoire Gabriel Fauré, Paris V
Temple de Pentemont
106 rue de Grenelle, Paris VII
métro rue du Bac ou Solférino ou Varenne
à 17h, entrée libre –
avec projection vidéo du jeu des organistes sur grand écran
Programme :
Jean Sébastien BACH
Claude BALBASTRE
Nicolas LEBÈGUE
Noëls anciens…
Concert d’orgue. Classe de Françoise Dornier au Temple de Pentemont avec projection vidéo du jeu des organistes sur grand écran.
