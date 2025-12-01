Concert de Noël Église Réformée de Pentemont PARIS

Classe d’orgue du Conservatoire Gabriel Fauré, Paris V

Temple de Pentemont

106 rue de Grenelle, Paris VII

métro rue du Bac ou Solférino ou Varenne

à 17h, entrée libre –

avec projection vidéo du jeu des organistes sur grand écran

Programme :

Jean Sébastien BACH

Claude BALBASTRE

Nicolas LEBÈGUE

Noëls anciens…

Concert d'orgue. Classe de Françoise Dornier au Temple de Pentemont avec projection vidéo du jeu des organistes sur grand écran.

Le samedi 20 décembre 2025

de 17h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

+33146339798 conservatoire5@paris.fr

+33146339798 conservatoire5@paris.fr